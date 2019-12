Del Ghingaro: “Oceaniche di Turcato, serviva manutenzione”

Oceaniche di Turcato, il sindaco risponde alle polemiche di giornata.

“La polemica era prevista – dice Giorgio Del Ghingaro – A Viareggio per alcuni (sempre i soliti) è così. Non ci s’informa, si insinua, si asserisce, si afferma, anche se non si sa. Un “mi piace” su un social, una righina su un giornale, una chiacchiera inutile e saccente e via. Contenti per un giorno, felici di sparlare e di sollevare polvere“.

“Sono fuori e vedo ora la marea di discorsi dei soliti geni della illazione maligna – spiega – La verità è sempre banale, a volte perfino scontata e ovvia: le famose “Vele” di Turcato sono state tolte dalla nuova piazza Puccini perchè i piedistalli avevano bisogno di manutenzione, erano corrosi e il vento poteva rendere pericolosa l’opera d’arte. Saranno sistemati, con tutti i crismi del caso e il tutto riprenderà nuova vita in un luogo più visibile, in maniera da farne risaltare ancora di più la colorata bellezza. Tutto qui, niente di più”.