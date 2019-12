Ponte della Tambura limitato ai tir, Vagli medita di chiedere i danni

Ponte della Tambura a Vagli di Sotto, il Comune medita di chiedere i danni alla Provincia per le limitazioni al traffico introdotte per la sicurezza della struttura.

A dirlo è il vicesindaco Mario Puglia, che accusa Palazzo Ducale di inadempimento nella manutenzione: “In questi anni – dice – sono stati inadempienti con la manutenzione e ora sono costretti a chiudere il ponte facendo danni enormi alle attività produttive. Se una persona cade su una strada comunale a causa di una buca può richiedere i danni e i comuni nell’80 per cento dei casi vengono condannati a pagare proprio perché risultano inadempienti sotto il profilo della manutenzione. E la Provincia che chiude il transito a una strada che conduce a siti estrattivi, può rimanere esente da responsabilità?”.

“Se fosse capitato per un fatto straordinario (tipo terremoto, alluvione eccetera) – conclude Puglia – allora andava bene, ma per mancata manutenzione che ha prodotto dei cedimenti strutturali tali da portare all’abbattimento, secondo me ci sono delle responsabilità precise”.