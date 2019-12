Primario sospeso, Salvini: “Non siamo in Unione Sovietica”

Primario sospeso all’ospedale San Luca, interviene anche il leader della Lega, Matteo Salvini.

“Ma siamo in Toscana – dice, montando un manifesto ad hoc – o in Unione Sovietica? Non vedo l’ora, la prossima primavera, di liberare anche questa splendida regione dall’intolleranza della sinistra”.

Il post è stato subito condiviso da consiglieri e simpatizzanti della Lega sul territorio. L’obiettivo, al di là del caso di specie, è la conquista della guida della Toscana nel 2020.