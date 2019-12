Tambellini, messaggio di fine anno: “Si ritrovi la concordia”

Ci auguro un 2020 in cui i principi fondamentali della nostra Costituzione siano pienamente affermati e tutelati, in cui torni a guidarci la voglia di condivisione e il bisogno di umanità. Con un impegno costante nei confronti delle persone più fragili, che hanno più bisogno, quindi alle poltiche sociali, della casa, del lavoro, della scuola e dell'ambiente. Nel nostro piccolo lavoriamo ogni giorno per costruire una città che sappia guardare lontano e crescere compatta, che sappia sognare restando con i piedi per terra e che sappia affermare i diritti di tutti, perché nessuno, mai, possa sentirsi escluso.Dal profondo del mio cuore un grande abbraccio e tanti auguri. Pieni. Veri. Rotondi.