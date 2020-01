SiAmo Lucca, bilancio dall’opposizione: “Al Comune servono obiettivi ambiziosi”

Inizia l’anno ed è tempo di bilanci anche per l’opposizione.

A parlare per SiAmo Lucca è il consigliere Remo Santini. “Un altro anno di amministrazione se ne è andato – commenta – E purtroppo senza che il Comune abbia raggiunto quella visione strategica auspicata non solo da noi, ma da vari settori della città. E questo comincia a far preoccupare, visto che siamo esattamente alla metà del mandato della giunta municipale”.

“Da poco – dice Santini – è stato approvato il bilancio preventivo del 2020 insieme al Dup, il documento di programmazione economica, ma che sembra in realtà l’acronimo di Dare un pacco. Pagine e pagine di buone intenzioni che sembrano più un programma elettorale che un piano concreto di azione. Anche perché, è bene ricordarlo, l’attuale maggioranza fra Tambellini 1 e Tambellini 2 sta governando da ben sette anni e mezzo”.

“Poche le cose fatte rispetto a quelle annunciate in maniera roboante, gli interventi che si vedono in periferia sono il più delle volte calati dall’alto – aggiunge – e non legati uno all’altro da un disegno armonico, mentre le politiche adottate sul centro storico lo hanno trasformato in un’area dove si è toccato il numero minimi di residenti e dove l’accessibilità è diventata un miraggio (nessun nuovo parcheggio all’orizzonte per residenti e frequentatori), inoltre i tanti progetti al palo come Mercato del Carmine e ex Manifattura. Per non parlare dell’atteggiamento da testa sotto la sabbia per i problemi della sanità e della tutela dell’ambiente”.

Santini pone anche l’accento sulla tassazione. “Con grandi proclami, gli assessori sottolineano che non ci saranno aumenti – continua – Ci mancava pure un ulteriore rincaro, visto che negli ultimi anni questa amministrazione ha già portato le imposte al massimo consentito dalle legge. Sulla stampa poi il sindaco annuncia che il 2020 sarà l’anno della svolta, con la solita litania dell’arrivo di qualcosa che finalmente concretizzerà la svolta di governo. Difficile crederci: per noi comunque il nuovo anno deve essere finalmente e indiscutibilmente all’insegna di una maggiore ambizione e di una maggiore qualità nell’azione amministrativa. Mettendo da parte l’arroganza e riattivando il dialogo con i cittadini”.

Conclude il leader di SìAmoLucca: “Anche per noi dell’opposizione è il momento della metà del mandato, e quindi si impone una riflessione altrettanto seria: chiudiamo il 2019 dando un giudizio positivo sul nostro percorso anche se si può e si deve migliorare, ma soprattutto vogliamo annunciare che continueremo a lavorare per dare a Lucca un contributo e un’alternativa in vista delle elezioni del 2022“.

“Ci auguriamo – è l’analisi conclusiva – che i partiti della coalizione di centrodestra, con cui i rapporti sono sempre stati e rimangono ottimi (ma anche tutte le forze alternative a questo centrosinistra lucchese) seguano il percorso di cui finora siamo stati la forza trainante sia in consiglio comunale sia nella presenza nei quartieri e nei paesi. Dove continuiamo ad essere presenti per raccogliere suggerimenti ed elaborare nuove idee“.