Regionali e amministrative 2020, la Lega lancia la volata da Viareggio

La Lega della provincia di Lucca suona la carica verso le regionali e le amministrative 2020. E lo fa proprio da Viareggio dove si andrà al voto, con la cena nel ristorante Tito del Molo. Posti in piedi, oltre trecento persone e menù a buffet nei locali strapieni affacciati sulla darsena viareggina per i simpatizzanti, militanti e vertici del partito a livello regionale e nazionale.

“La scelta del luogo – precisa Andrea Recaldin, commissiario della Lega di Lucca- non è casuale: poiché a primavera si terranno le elezioni amministrative proprio a Viareggio, un appuntamento importantissimo che vedrà impegnato il partito a tutti i livelli. E insieme a queste, ovviamente, la madre di tutte le battaglie, quelle elezioni regionali da tanto attese”.

A suonare la carica per le regionali, altro appuntamento importantissimo in calendario a maggio è stato il commissario toscano della lega, l’onorevole Daniele Belotti, incaricato direttamente da Matteo Salvini nel guidare il partito, ormai punto di riferimento del centrodestra toscano, nella campagna elettorale per la conquista della presidenza della regione.

Un impegno a tutti i livelli, che vede un partito in crescita di consensi ed adesioni sul territorio, confermato anche dalle presenze di ieri sera: non soltanto eletti e quadri del partito provinciale, a partire dai rappresentanti del carroccio viareggino capitanati da Maria Pacchini e Massimiliano Baldini, ma anche il capogruppo in regione Elisa Montemagni, l’onorevole Donatella Legnaioli, la senatrice Rosellina Sbrana e l’europarlamentare Susanna Ceccardi.