Cecchetti: “Serve un nuovo centro-sinistra, moderno e attento all’ambiente”

Un plauso sentito per la lettera inviata dal sindaco di Lucca Alessandro Tambellini al Partito Democratico per chiedere politiche più di sinistra arriva da Enrico Cecchetti, esponente dell’associazione Sinistra con ed ex assessore al bilancio del Comune di Lucca.

“Ho letto con interesse l’intervento del sindaco Tambellini sulla situazione e le prospettive nazionali e locali del centro sinistra – dice Cecchetti -. Naturalmente non compete a me, che non sono iscritto al Pd da molti anni e non ho mai avuto alcun ruolo in quel partito, intervenire sull’ampia parte dell’intervento in cui Tambellini si rivolge al suo partito e richiede che il partito democratico cambi rapidamente pelle, per presentarsi come un partito moderno, che affronta i temi più sensibili, dall’ambiente alla giustizia sociale, all’impegno per la pace e che metta la lotta alle diseguaglianze al centro della propria azione in ogni ambito”.

“Molto volentieri invece interloquisco con Tambellini sul suo chiaro riferimento alla necessità di rispondere alla destra con ‘proposte e soluzioni di sinistra‘ senza nostalgie del passato ma chiaramente orientate alla valorizzazione del lavoro e ad una più equa distribuzione della ricchezza. Apprezzo prima di tutto la chiara riproposizione della parola ‘sinistra’. Per anni e anche recentemente, ad ogni livello e anche a livello locale, da molte parti, anche nel centro sinistra, si è teorizzato che destra e sinistra erano logiche superate, vecchie, incapaci di esprimere il nuovo che occorre affermare”.

“Per questo è importante che una personalità politica come Alessandro Tambellini spazi via questa impostazione, essa sì, chiaramente ideologica e capace solo di favorire la destra e ogni sorta di populismo e sovranismo – isiste Cecchetti -. Per oggi e per il futuro, sinistra significa attenzione prioritaria a temi come giustizia sociale, uguaglianza, ambiente, dignità del lavoro, diritti, solidarietà. Al tempo stesso certamente occorre ribadire con forza che la sinistra deve cambiare molto rispetto all’impegno e alle strategie politiche e sociali per affermare questi temi, ma non c’è dubbio che da questo riconoscimento bisogna partire”.

“Pienamente condivisibile è anche il forte richiamo alla necessità di costruire un nuovo centro sinistra – insiste Cecchetti – capace di tenere assieme grazie ad un programma chiaro una coalizione larga di forze moderate, civiche, ambientaliste e di sinistra, che poi è concretamente l’esperienza che come Sinistra con abbiamo contributo a far nascere e che ci sforziamo di radicare sempre più nel nostro territorio”.

“Se a Lucca saremo capaci di sviluppare nei prossimi mesi su questi temi un dibattito ed un iniziativa politica seria, capace di guardare avanti, anche oltre le pur importanti vicende quotidiane dell’amministrazione – conclude Cecchetti – sono convinto che potremo dare un contributo importante a costruire un futuro più avanzato nella nostra città ma anche a fare di Lucca un laboratorio politico importante per la nostra Regione a anche oltre”.