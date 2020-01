Panchieri (Pd): “Per un nuovo centrosinistra bisogna ridare spazio ai circoli”

“Se si vuole una nuova sinistra è necessario guardare a cosa accade nel mondo intorno a noi e essere concreti”. Parola di Roberto Panchieri, segretario del circolo Pd del centro storico che così interviene nel dibattito aperto in città dall’intervento del sindaco Tambellini.

“Confesso – afferma Panchieri – di essere rimasto positivamente colpito dall’intervento di Tambellini, che propone un’immagine del Sindaco più decisamente politica. Significa, immagino, che si voglia dare un contributo fattivo a far uscire il Pd locale da una situazione catatonica dal punto di vista della discussione e dell’iniziativa politica, che è responsabilità di molti”.

“Significa, immagino, provare a ridare fiato alle organizzazioni sul territorio, i Circoli, che solo in pochissimi casi hanno dato segni di vitalità – aggiunge -. Non mi addentro sulle considerazioni di carattere generale su che cosa oggi deve essere la sinistra. Personalmente sono stanco che si risolva il problema facendo ricorso ogni volta ad alcune parole magiche prive di significato se non calate nella realtà attuale”.

“Stupisce che, sia nell’intervento del sindaco che in quello successivo di Enrico Cecchetti, non si dia la naturale attenzione a cosa succede nel mondo ed intorno a noi – prosegue Panchieri -, a come si stanno modificando gli equilibri geopolitici sotto i nostri occhi. Stupisce che, nonostante i risultati elettorali, si dica che Lucca è una città di centro-destra, ricorrendo a canoni di giudizio superati, altrimenti non ci spiegheremmo i risultati di Pisa, Massa, Carrara, Siena ecc”.

“Io appartengo ad una generazione cresciuta con l’idea che in politica bisogna prima di tutto fare l’analisi concreta della situazione concreta. E’ da tempo, a mio avviso, che nella sinistra politica si è smesso di praticare questo criterio – aggiunge -. Se si vuole una nuova Sinistra ed un nuovo Centro-Sinistra bisogna ripartire da qui, con occhi che sappiano guardare e menti che sappiano accettare le dure lezioni di questi anni, senza ricorrere a parole ed etichettature che non servono più a niente. Infine, occorre dare spazio finalmente ai giovani (‘affidare loro le responsabilità’, come ci ha chiesto recentemente il presidente Mattarella) e, al contempo, essere pronti a farsi personalmente da parte”.