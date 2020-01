Sospeso dall’Asl per un post sui social, scatta la mozione della Lega

Primario sanzionato dall’Asl dopo un post su Facebook, via a mozione per convocare le parti in causa ed esaminare nel dettaglio quello che è successo. A chiederla i consiglieri regionali della Lega Elisa Montemagni e Jacopo Alberti, che commentano: “Vista la delicatezza e l’importanza della questione, abbiamo ritenuto utile predisporre una mozione in cui chiediamo che la commissione sanità convochi le parti in causa per esaminare nel dettaglio quello che è successo, verificando la congruità delle decisioni assunte”.

“Inoltre – precisano gli esponenti leghisti – nel nostro atto vogliamo che ci si attivi col direttore generale e con l’ufficio competente in materia per valutare la possibilità di ritirare o quantomeno attenuare la penale a cui è stato sottoposto il professionista; parimenti, chiediamo una relazione che riporti quali e quanti siano stati i procedimenti disciplinari adottati dalle Asl toscane per casi similari a quello in oggetto”.

“Infine – concludono Elisa Montemagni e Jacopo Alberti – desideriamo un’attenta analisi dei codici comportamentali adottati dalle nostre Asl, verificando che gli stessi non ledano in alcun modo la piena libertà d’espressione dei dipendenti del comparto sanitario regionale”.