Rinnovamento nel Pd, Menesini raccoglie la sfida

Una ventata nuova nel Partito Democratico, Menesini sta con il segretario Nicola Zingaretti dopo l’annuncio di rinnovamento dopo la tornata elettorale di gennaio.

“Condivido – dice il sindaco di Capannori e presidente della Provincia – l’idea del segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti di cambiare il partito: direi che è una cosa che i cittadini chiedono da tempo, ma che fino ad oggi ha stentato a decollare”.

“Il cambiamento – prosegue Menesini – non può essere solo una parola. Dobbiamo dire in modo chiaro che votare i democratici vuol dire aiutare le persone in difficoltà, le persone più deboli, quelle che hanno perso fiducia nel futuro perché in costante lotta per sbancare il lunario, per trovare un lavoro dignitoso, per far fronte alle difficoltà del quotidiano. Dobbiamo scegliere l’ecologia, intesa come ambiente, mobilità e rifiuti, senza se e senza ma. Dobbiamo restituire ai cittadini una sanità umana: abbiamo medici e personale sanitario altamente qualificati e meritano di essere supportati di più”.

“Dobbiamo fare tasse più basse – prosegue Menesini – e tasse per tutti, basta con le piccole e medie imprese triturate e le multinazionali che fanno come vogliono. E infine dobbiamo essere una comunità riformista, che non ha paura di aprirsi, di includere, di cambiare al passo con la società, esattamente come noi sindaci stiamo dimostrando che si può fare”.

“Dobbiamo provare ad anticipare il futuro – dice ancora – con l’accortezza di non lasciare nessuno indietro, perché una conquista è davvero tale soltanto se lo è per tutti. Per fare tutto questo credo sia indispensabile che a cambiare siano anche le facce; difficile dire “si cambia” con sempre gli stessi rappresentanti. Per cui mi auguro che la prossima stagione congressuale dei Democratici porti a un confronto fra persone e idee aperto, plurale e nuovo. Per fare cambiamento, io ci sto”.