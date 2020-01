Italia Viva nasce a Viareggio e appoggia Del Ghingaro

Italia Viva nasce a Viareggio e sostiene la ricandidatura del sindaco in carica, Giorgio Del Ghingaro. L’atto di nascita è stato sancito proprio stamani (13 gennaio) dall’avvocato David Zappelli, capogruppo in Consiglio comunale della Lista Del Ghingaro.

“Sono convinto sostenitore del sindaco Del Ghingaro – dichiara Zappelli – e per le prossime amministrative il comitato Viareggio Viva ne promuove la conferma a sindaco come adesso ne sostiene l’azione amministrativa. La Lista Del Ghingaro, di cui sono rappresentante e capogruppo in consiglio comunale, alla scorsa tornata elettorale riscosse moltissimo favore, con 4218 voti (uno scarto di soli 151 voti dal Pd): in sostanza il 16,32% dei votanti. Risultato che corrisponde all’attuale importante presenza in Consiglio, con 7 consiglieri di maggioranza su 24 totali».

“Siamo un gruppo di persone motivate, impegnate anche professionalmente nella nostra città – continua Zappelli – e ci poniamo come alternativa vera e seria all’interno di un centrosinistra viareggino dilaniato da correnti, spesso rappresentate da una sola persona, ancorate al passato di Viareggio, sia per responsabilità oggettive legate al dissesto che ha ferito la nostra comunità, sia per attuale modalità operativa. Passato che tutta la città vuole dimenticare”.

“In questi 5 anni Viareggio è rinata – continua Zappelli -: dai conti risanati ai lavori pubblici che sono ripartiti. Abbiamo riacquisito la dignità perduta: di nuovo siamo seduti ai tavoli istituzionali a testa alta. Ricadere nelle vecchie logiche è un rischio che Viareggio non può permettersi di correre: siamo certi che il sindaco Giorgio Del Ghingaro vorrà continuare il percorso intrapreso: e noi saremo con lui”.

“Il comitato Viareggio Viva è ovviamente disponibile al confronto, purché sia costruttivo: a giorni faremo un incontro pubblico per presentarci ufficialmente. Parleremo di temi, di progetti, di aspettative: restiamo sui fatti senza perderci in chiacchere inutili. La concretezza è ciò che chiede Matteo Renzi ai suoi comitati: concretezza che da sempre caratterizza l’azione amministrativa di Giorgio Del Ghingaro. Lavoriamo insieme, consapevoli della nostra forza ma anche del lavoro che c’è da fare. Non contro qualcuno – conclude – ma per Viareggio”.