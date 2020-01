Panchieri (Pd): “Nuovo piano della mobilità, si parta con una sperimentazione”

Il nuovo piano della mobilità e della sosta in centro? “Non è tarato soltanto sulle esigenze dei residenti”. Lo dice il segretario del circolo centro storico Roberto Panchieri.

“Sul piano di mobilità e sosta nel centro storico si sente e si legge di tutto. C’è chi, addirittura – sottolinea -, ritiene che ,dopo il lungo ed estenuante periodo di confronto e discussione, siamo di fronte ad una decisione estemporanea della amministrazione comunale. Ovviamente non è così, come non è vero che sia un piano tarato unicamente sugli interessi dei residenti, come incautamente detto da qualche commerciante”.

“Il piano va, a mio avviso, sottoposto ad un periodo di sperimentazione – aggiunge -, decidiamo quanto lungo. Rispetto ad alcune delle criticità rilevate dall’opposizione si potrebbe decidere di rendere flessibile l’orario di pagamento negli stalli blu, come avviene in alcune città del Nord, ad esempio Cremona. Si può interrompere il pagamento nella fascia oraria del pranzo (dalle 12,30 alle 14) ed anticipare alle 19 il termine della sosta a pagamento”.

“Ciò permetterebbe – va avanti Panchieri – a chi vuole fare acquisti o pranzare nel centro storico di farlo senza l’aggravio del pagamento del parcheggio. Voglio, tuttavia, sottolineare che nel piano ci sono molti aspetti positivi; uno per tutti: restituire a Piazza S.Maria la dignità di una delle più belle piazze della città senza mettere in discussine la sua naturale funzione di luogo del commercio. Quello che strupisce, infine, è che quando si parla di commercio non si nominano mai i due macigni che gravano sul suo sviluppo: l’eccessivo peso degli affitti ed il ruolo dell’e-commerce. Sarebbe gradito che anche di questo si cominciasse finalmente a discutere superando incomprensibili reticenze”.