Vertici Forza Italia: “Dondolini continui nel suo impegno a Viareggio”

Dondolini prosegue “il buon lavoro portato avanti in questi mesi come coordinatore comunale di Forza Italia, a Viareggio”. Sono all’unisono le posizioni dei vertici nazionali e regionali degli azzurri, dal senatore Maurizio Gasparri, responsabile degli enti locali per Forza Italia, a Stefano Mugnai, coordinatore regionale e Maurizio Marchetti, coordinatore provinciale.

“Alle prossime elezioni amministrative a Viareggio – si legge nella nota – così come in occasione delle elezioni regionali per la Toscana Forza Italia sarà impegnata nel suo naturale alveo di centrodestra, e con ciò si intende liberare il campo da retropensieri e polemiche strumentali che procedano in altri sensi”.

“Naturalmente – aggiunge – si deve aprire il confronto con gli altri partiti del centrodestra per individuare il miglior candidato possibile, che rappresenti un’offerta politica vincente per la città. A questo scopo, invitiamo Marco Dondolini a proseguire il buon lavoro portato avanti in questi mesi come coordinatore comunale di Forza Italia a Viareggio”.