650 maestri a rischio: l’impegno della Regione

La Regione Toscana chiederà al governo di tutelare la continuità didattica e i docenti precari con diploma magistrale che, solo in provincia di Lucca, sono 650. È stata approvata durante la seduta del consiglio regionale di ieri (14 gennaio) la mozione di Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd, che chiedeva alla giunta un impegno preciso di governo e parlamento a supporto dei docenti precari con diploma magistrale.

“In Toscana – ha evidenziato il consigliere – sono circa 9000 i docenti con diploma magistrale conseguito entro l’anno 2001/2002 esclusi dalle graduatorie ad esaurimento: non possiamo continuare a mantenere nell’incertezza professionale un numero così importante di docenti”.

“Di questi 9000, 650 sono nella provincia di Lucca. Nonostante il reclutamento del personale scolastico sia materia di competenza esclusiva dello Stato – ha detto Baccelli – con l’approvazione di questa mozione, di cui sono stato primo firmatario, la giunta si attiverà col governo e il parlamento, e in tutte le sedi utili, affinché si garantisca per i docenti precari in possesso di diploma magistrale (conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002) la continuità didattica per l’anno scolastico in corso e la salvaguardia del punteggio di servizio maturato negli anni scolastici”.

“Due misure di buonsenso a tutela del lavoro ma anche della continuità didattica. Ricordo come i rappresentanti toscani della categoria hanno sollecitato più volte l’esigenza di procedere in questa direzione. La nostra Regione – conclude Baccelli – continui a dimostrare fattivamente attenzione e sostegno alle centinaia di docenti che si trovano in questa situazione di stallo e incertezza”.