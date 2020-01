Illuminazione al Piaggione, Barsanti: “Il merito è dei cittadini e dell’opposizione”

“Il Comune ha solo ripristinato ciò che aveva tolto”. Così il consigliere comunale di CasaPound Fabio Barsanti in merito alla conclusione della vicenda relativa all’illuminazione pubblica al Piaggione.

“Siamo al paradosso – dice Barsanti -: la Giunta si fa i complimenti per aver rimediato a un proprio errore. Il ripristino della luce nella via interna della frazione è in realtà frutto di una battaglia portata avanti proprio contro un provvedimento di questa amministrazione”.

“Nel luglio del 2017 il Comune ha staccato la luce nella via interna del Piaggione, provocando disagi alla vita e alla sicurezza della frazione – insiste Barsanti -. Il motivo? Un errore dell’amministrazione che ha declassato la via da pubblica a privata. Dopo una prima mobilitazione degli abitanti il Comune congelava il provvedimento, salvo poi qualche mese dopo approfittare di un guasto sull’impianto per togliere la luce senza alcun avviso”.

“Ricordo – continua Barsanti – che in seguito alla decisione dell’amministrazione i cittadini del Piaggione sono scesi in piazza numerosi. Ricordo inoltre come io stesso avessi richiesto in Consiglio proprio ciò che oggi ha fatto la Giunta: il ripristino della via come vicinale ad uso pubblico. Ricordo infine come gli assessori Bove e Marchini, resisi conto dell’errore, avessero proposto una soluzione alternativa attraverso la costruzione di una finta pista ciclabile;: progetto abortito per palese irrealizzabilità”.

“Se siamo quindi arrivati a una soluzione – conclude Barsanti – il merito va solo alla battaglia fatta dai cittadini assieme all’opposizione. La maggioranza non ha potuto quindi che prendere atto e tornare sui propri passi. E oggi strumentalizza la vicenda in un esempio di desolante propaganda”.