Montemagni (Lega): “Sanzione al medico per il post, Pd boccia nostra mozione”

Fa ancora discutere il caso del medico sospeso dall’Asl per un post su Facebook. Ora all’attacco va la consigliera regionale della Lega Elisa Montemagni, che prende di mira il Pd.

“Come ampiamente prevedevamo – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega – il Pd ha bocciato la nostra mozione che, tra le altre cose, chiedeva di togliere, o quantomeno mitigare la sanzione imposta dall’Asl al primario d’oculistica del San Luca di Lucca”.

“Secondo la maggioranza in Regione – prosegue – il medico è da condannare per una sorta di lesa maestà nei confronti del datore di lavoro; in pratica, uno sfogo di poche righe su Facebook, dopo che il professionista aveva chiesto più volte, invano, ascolto da parte di chi gestisce la Sanità toscana, sono costate 45 giorni di sospensione, tramutate, poi, in 5000,00 euro di multa che il medico ha pagato di tasca propria per non abbandonare i propri pazienti per oltre un mese”.

“Siccome – precisa l’esponente leghista – sappiamo che il dottor Trivella non è l’unico che sia incappato in una sanzione (ad esempio, anche a Pescia è successo un caso simile) riteniamo doveroso conoscere quali e quanti siano stati, finora, i procedimenti disciplinari adottati dalle Asl toscane per casi analoghi. Se uno stimato professionista arriva ad esternare la sua delusione sui social, significa davvero, a nostro avviso, che è al massimo dell’esasperazione e chi governa(auguriamoci ancora per poco la Toscana) non dovrebbe pavidamente girarsi dall’altra parte”.