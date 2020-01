Provincia di Lucca, ecco la giunta del Menesini-bis

Il presidente della Provincia Luca Menesini ha assegnato oggi (15 gennaio) le deleghe amministrative ai consiglieri di maggioranza eletti nell’ultima consultazione elettorale del 15 dicembre scorso, durante la quale il sindaco di Capannori è stato riconfermato alla guida dell’ente di Palazzo Ducale per i prossimi quattro anni.

E si tratta in gran parte di deleghe territoriali con una suddivisione dei temi a seconda, quindi, delle macro-aree del territorio provinciale, già sperimentata nella precedente consiliatura con lo “spacchettamento” della delega alla viabilità suddivisa tra Piana di Lucca, Valle del Serchio-Garfagnana e Versilia.

“Sono orgoglioso di questa squadra – dichiara Menesini – formata da ben 5 sindaci e 2 consiglieri comunali che ringrazio ancora una volta e coi quali sono convinto lavoreremo al meglio per garantire i servizi ai cittadini assegnati alle Province. La scelta di molte deleghe territoriali è motivata in particolare dalla conoscenza dei territori; la nostra provincia è varia e articolata, quindi è fondamentale per l’ente di Palazzo Ducale avere amministratori sul territorio che ne conoscono le necessità”.

Secondo il presidente, adesso parte la nuova sfida:

Le Province oggi sono enti di secondo livello che hanno mantenuto competenze importanti su scuole e viabilità in particolare. Con la creazione della squadra di governo lavoreremo per affermare l’ente come Provincia dei sindaci. Adesso possiamo guardare avanti con maggiore ottimismo rispetto al passato: archiviata ormai la fase liquitadoria delle Province, superata la fase di emergenza del bilancio, ripartiamo con slancio e determinazione. Assumeremo nuovo personale e questo ci consentirà di affrontare più preparati l’impegno del prossimo triennio dove, in particolare su viabilità e scuole, sono previsti investimenti sul territorio per oltre 200 milioni di euro. L’ente di Palazzo Ducale sarà chiamato ad una nuova sfida che la vede, appunto, come importante riferimento dei sindaci dei 33 Comuni del territorio: dalla Stazione Unica Appaltante alla possibilità di organizzare concorsi, procedure selettive, dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare alla digitalizzazione dei processi e dei servizi; fino alla progettazione di opere pubbliche. Ma anche come ente di riferimento per l’accesso e la gestione dei fondi e dei contributi regionali, statali, europei e privati.

Già comunicata nei giorni scorsi la carica di vicepresidente della Provincia di Lucca assegnata a Maurizio Verona (sindaco di Stazzema), il capogruppo dell’unica lista di maggioranza in Consiglio provinciale Provincia civica e democratici con Menesini è Iacopo Menchetti (consigliere comunale a Camaiore).

Queste le deleghe assegnate da Menesini ai consiglieri: Maurizio Verona (vicepresidente) riceve edilizia scolastica, viabilità ed edilizia sportiva relativamente al territorio della Versilia; Andrea Carrari, invece, l’edilizia scolastica, viabilità, Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) per i Comuni della Garfagnana, ed eventi Fortezza Mont’Alfonso; Patrizio Andreuccetti avrà edilizia scolastica, viabilità, Pums per i territori della Mediavalle del Serchio, ed edilizia sportiva per Lucca e Valle del Serchio, eventi di Palazzo Ducale. Ad Andrea Bonfanti invece l’edilizia scolastica nel comune di Lucca, viabilità dei territori di Lucca e Pescaglia, Tpl, polizia provinciale. Sara D’Ambrosio sarà titolare della viabilità ed edilizia scolastica per i territori della Piana, Cantiere Giovani Lucca. A Maria Teresa Leone va invece la programmazione della rete scolastica provinciale, lotta alle diseguaglianze, pari opportunità. A Iacopo Menchetti (capogruppo), infine, delega al Ptc, Pums Versilia, porto, parchi, eventi di Villa Argentina a Viareggio.