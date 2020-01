Piano operativo, Sinistra Con dice la sua in un’assemblea pubblica con l’assessore Mammini

La sinistra si muove e avvia una discussione sul futuro del territorio e dell’ambiente di Lucca.

Dopo l’avvio dell’iter del piano operativo – il principale strumento di pianificazione urbanistica – votato dal Consiglio comunale, l’associazione Sinistra con organizza un’assemblea pubblica, in programma mercoledì prossimo (22 gennaio), alle 21, nella sua sede in via Vecchia Pesciatina 1076 a San Vito. All’appuntamento, aperto a tutte e tutti, parteciperanno l’assessora all’urbanistica Serena Mammini e i tecnici comunali.

“Quale può e deve essere il contributo della sinistra al piano operativo del Comune di Lucca, il cui iter è ufficialmente partito – evidenzia Sinistra con – affinché quello che a tutti gli effetti è il documento di pianificazione urbanistica più importante rappresenti un’opportunità vera per il nostro ambiente e il nostro territorio? Mercoledì prossimo ne discuteremo insieme”.

“I cambiamenti climatici, evidenti anche in Lucchesia – spiegano ancora da Sinistra con – ci impongono scelte urgenti e radicali. Sui temi della mobilità, della valorizzazione del verde, dell’utilizzo del suolo e sul pieno recupero degli immobili già presenti e dei terreni agricoli, sul rilancio del centro storico come luogo ideale in cui tornare a vivere, come su altri argomenti ancora, vogliamo avviare un percorso di approfondimento e di studio, e quindi di proposta, affinché lo strumento urbanistico contribuisca fino in fondo a rendere il nostro nostro territorio ancora più sicuro, accessibile, capace di valorizzare l’ambiente”.