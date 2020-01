Appalti, il sindaco: “Ai Comuni servono garanzie per la solvibilità delle ditte”

E’ stato un passaggio formale, un atto dovuto, ma è stato l’occasione per rivolgere un monito al governo e al legislatore. La questione è quella regolamento dei controlli interni dell’amministrazione in caso di appalti per opere e lavori pubblici. Il Comune di Lucca modifica alcuni articoli per mettersi al passo con le nuove disposizioni a livello nazionale, approvando anche una norma transitoria.

Un atto dovuto ma che concede al sindaco di porre l’accento su un problema cruciale per le pubbliche amministrazioni.

“Sarebbe necessario da parte del legislatore prevedere che chi intende operare per la pubblica amministrazione sia inserito in una lista per garantire la solvibilità delle ditte e dei soggetti affidatari – ha ammonito il sindaco -. Purtroppo è accaduto anche qua”, ha aggiunto Tambellini evidentemente riferendosi all’ex Manifattura Tabacchi.

“I Comuni – ha detto – devono essere messi nelle condizioni di operare”. Sulla pratica si è espressa la commissione statuto di Palazzo Orsetti, dando il via libera a maggioranza. La pratica è stata approvata con 20 voti favorevoli.