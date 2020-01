Viareggio, Zucconi (FdI): “I nudi sul teschio in Passeggiata di cattivo gusto”

“I nudi sul teschio in passeggiata totalmente fuori luogo e di cattivo gusto”, lo afferma l’onorevole Riccardo Zucconi (FdI) riguardo la mostra itinerante The Skull Parade che dissemina in tutta la città di Viareggio teschi con simboli e riferimenti esoterici.

“Al di là dei gusti, che sono prettamente personali, trovo assolutamente fuori luogo il teschio posizionato in Passeggiata, che rappresenta figure di nudo in atteggiamenti inequivocabili. Il teschio ha poco a che vedere con la nostra tradizione ed è per lo più un simbolo legato alla cultura celtica o a quella messicana, che lo esalta nel ‘ia de los muertos. Oltre a ciò, quello che reputo davvero di cattivo gusto è offrire gratuitamente immagini di nudo proprio in uno dei luoghi simbolo della città, meta di famiglie e di bambini: la Passeggiata appunto. Ci battiamo ogni giorno contro la volgarità, la mercificazione del corpo, il rispetto della donna per poi cadere in queste trivialità gratuite. Complimenti allora a Fondazione e Amministrazione comunale per aver stravolto in questo modo lo spirito del nostro Carnevale”.