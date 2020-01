Coreglia, Cambiamo! in corsa per le amministrative

A battere il primo colpo nel centrodestra a Coreglia per le amministrative di tarda primavera è il movimento Cambiamo! Con Toti. Con una nota infatti, il neo costituito movimento provinciale annuncia la propria scesa in campo per l’unico Comune della Mediavalle che andrà a rinnovare il Consiglio comunale.

La partecipazione di Cambiamo! per queste amministrative è stata decisa e discussa nell’ultimo direttivo provinciale con in testa il responsabile per la Mediavalle, Roberto Andreotti: “Stiamo lavorando – dichiara – per portare la nostra proposta politica a Coreglia, non vogliamo farci trovare impreparati su un Comune che riteniamo importante ed unico al voto nella Mediavalle. Il nostro auspicio è quello di correre con gli alleati di centrodestra, con il quale abbiamo e vogliamo mantenere ottimi rapporti“.

Un commento è arrivato anche dal coordinatore provinciale, Simone Simonini: “A Coreglia si profila una sfida a tre, noi contiamo di essere protagonisti nel centrodestra. Auspico una lista forte, ampiamente condivisa, e ben rappresentata da tutta la coalizione. Non possiamo tergiversare visto l’importanza di questo Comune e per questo ci siamo già attivati con diverse persone al seguito pronte a collaborare. Insomma – ha concluso Simonini – non vogliamo come già accaduto in passato, aspettare gli ultimi giorni per iniziare il lavoro per la costituzione di una lista”.