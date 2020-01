“America contro tutti”, tornano le presentazioni di Limes

America contro tutti. Ritorna giovedì (30 gennaio) alle 21 nell’auditorium del Palazzo delle Esposizioni della Fondazione Banca del Monte di Lucca in piazza San Martino, il ciclo di presentazioni bimestrali dei numeri di Limes – Rivista italiana di geopolitica.

Il numero che verrà presentato, intitolato America contro tutti, ben si innesta nel dibattito politico internazionale delle ultime settimane. Gli eventi mediorientali, tra l’uccisione di Sulejmani in Iraq da parte dell’intelligence statunitense e il conflitto latente tra Washington e Iran, hanno nuovamente acceso i riflettori su una delle questioni più rilevanti degli ultimi trent’anni: il ruolo degli Stati Uniti nel mondo.

Nello specifico, il volume è dedicato alla percezione che gli Stati Uniti hanno di se stessi e della loro missione planetaria, destino geopolitico innervato nella sua costituzione sin dagli albori della repubblica-impero. Ma non solo: vengono anche affrontati gli ostacoli del prossimo futuro, dalle faide interne nelle anticamere washingtoniane alla proiezione militare all’estero fino agli scenari globali in cui sono implicati interessi strategici e azioni della superpotenza e dei suoi rivali.

La presentazione, organizzata dall’associazione Limes Club Pisa in collaborazione con la Fondazione Lucca Sviluppo e la Fondazione Banca del Monte di Lucca e patrocinata dal Comune di Lucca, sarà per la prima volta partecipata da tre relatori. Torna a Lucca Dario Fabbri, consigliere scientifico e coordinatore America per Limes, stavolta insieme a Niccolò Locatelli, membro del consiglio redazionale. A loro si aggiungerà, in collegamento da Roma, la senatrice Emma Bonino, già ministra degli Affari esteri e attualmente leader di +Europa.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.

I prossimi appuntamenti sono già in calendario: le presentazioni di Limes, sempre nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, torneranno giovedì 26 marzo e giovedì 28 maggio.