Non una di meno: “Aborto farmacologico, un diritto esigibile non una concessione Asl”

Aborto farmacologico, Non una di meno torna a prendere la parola dopo le rassicurazioni avute dall’Asl Toscana Nord ovest circa l’erogazione della pillola RU486 a Lucca.

“Ci corre l’obbligo – si spiega – innanzitutto precisare che il nostro comunicato stampa e la nota inviata in parallelo alla dirigenza della Asl Toscana Nord ovest e del presidio ospedaliero San Luca non intendevano banalmente sollevare una polemica, come è stato scritto. Ci siamo assunte invece l’impegno di denunciare una grave e incomprensibile inadempienza rilevata nel nostro territorio in materia di possibilità di ricorso all’aborto farmacologico. Lo abbiamo fatto per tutelare la libertà di scelta e autodeterminazione della donna – la nostra libertà di scelta – che non siamo disposte a negoziare”.

“Non abbiamo tempo da perdere in sterili polemiche dunque – vanno avanti -, ma ci teniamo invece molto a rivendicare un diritto esigibile per legge – quello della possibilità di scelta tra aborto chirurgico e aborto farmacologico – e che a Lucca non è ancora possibile esercitare. Questo è quel che conta e in questo ambito continueremo a portare avanti la nostra denuncia e ad attuare iniziative, qualora lo ritenessimo necessario”.

“La nota della Asl afferma che si sta procedendo alla ‘definizione di una procedura integrata tra ospedale e territorio sull’utilizzo della pillola per l’aborto farmacologico, in linea con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale’ e che l’obiettivo è ‘quello di venire incontro alle esigenze delle donne, che potranno scegliere liberamente l’eventuale metodo di interruzione di gravidanza e la sede a cui rivolgersi”. Una affermazione quest’ultima – si legge nella nota – che tradisce un approccio paternalistico secondo cui qualcuno concede qualcosa mentree lo ribadiamo qui si sta semplicemente e giustamente rivendicando un diritto esigibile. Un diritto sancito da una legge – la 194/1978 – che a oltre 40 anni dalla sua approvazione incontra sempre più ostacoli sulla sua strada a causa di una imperante ‘obiezione di coscienza,’ attestata a livello nazionale al 70% con punte altissime in alcune regioni mentre nella ‘laica’ Toscana la percentuale è di circa il 60%. Un esempio tra tanti: all’ospedale Versilia su un organico di 18 medici ginecologi, sono soltanto due quelli che praticano l’interruzione di gravidanza. Continueremo dunque a lottare per il rispetto e la tutela dei nostri diritti e vigileremo per verificare che quanto dichiarato dalla Asl nella sua nota venga prontamente messo in atto, come abbiamo richiesto e come è giusto che sia”.