Giustizia e prescrizione, il tour di Forza Italia fa tappa a Viareggio

Parte la campagna di informazione sui temi della giustizia e della prescrizione organizzata da Forza Italia. Tra le tappe toscane c’è anche Viareggio.

Sabato (1 febbraio) alle 11,30 il tour azzurro si fermerà nella sede del partito in via Leonardo Da Vinci per una conferenza stampa. Oltre al coordinatore regionale toscano Stefano Mugnai e al capogruppo in Regione Maurizio Marchetti sarà presente anche il presidente della camera penale di Lucca.

“Forza Italia 25 anni fa è nata avendo tra i propri valori fondanti quello del garantismo che ha sempre visto il presidente Silvio Berlusconi in prima linea – spiegano i due rappresentanti -. Oggi ci battiamo a tutti i livelli affinché il nostro rimanga uno stato di diritto, contro la riforma Bonafede sulla prescrizione”.

“Contro questa riforma a Cinque Stelle, a Roma abbiamo presentato una proposta di legge abrogativa d’iniziativa di Forza Italia, a prima firma del deputato Enrico Costa e sostenuta dalle capogruppo alla Camera Maria Stella Gelmini e al Senato Anna Maria Bernini. In Toscana, a nostra volta – illustrano Mugnai e Marchetti – ogni provincia sarà teatro di almeno un’iniziativa fra tavole rotonde, gazebo e conferenze stampa per sensibilizzare l’opinione pubblica su una battaglia di civiltà che interessa tutti quanti”.