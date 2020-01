In consiglio comunale si discute del destino di Gesam Reti

La convocazione del consiglio comunale di Lucca è prevista per martedì (4 febbraio) alle 18, a Palazzo Santini.

Tra gli argomenti che saranno discussi, spicca la riorganizzazione di Gesam Reti, società partecipata del Comune di Lucca, del cui destino si era già discusso martedì scorso (28 gennaio) in commissione.

Il consigliere di Casa Pound, Fabio Barsanti, ha presentato, invece, una risoluzione per la revoca del titolo di Cavaliere di Gran Croce al maresciallo Josip Broz, detto Tito.

Si discuterà, infine, della mozione presentata dal consigliere Cantini per apporre in piazza San Salvatore una panchina ‘arcobaleno’ per celebrare il tema del rispetto di tutte le differenze.