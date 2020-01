Incubo polveri sottili, Montemagni: “Potenziare trasporto pubblico impossibile col Pd”

“Siamo perfettamente in linea con le aspirazioni di Legambiente che auspica, visto il grave tasso d’inquinamento della piana lucchese, un potenziamento del trasporto pubblico locale“.

Così Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega, dubbiosa sull’efficacia dei servizi autobus ancora troppo poco utilizzati dai cittadini perchè, secondo lei, “poco efficienti”.

“Quotidianamente, infatti – precisa l’esponente leghista – le cronache riportano di continui e pesanti disagi per gli utenti che, a fronte di onerosi abbonamenti, fruiscono di un pessimo servizio. La sciagurata gara per il Tpl fortemente voluta da Rossi e dal Pd sta mettendo in seria difficoltà i gestori che non riescono a fare un’adeguata programmazione, sostituendo mezzi vetusti con nuovi e funzionali”.

“Insomma – conclude Montemagni – se la quantità di nefaste polveri sottili in Lucchesia è pari a quella delle aree metropolitane, sappiamo chi dover ringraziare…”.