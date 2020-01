Zucconi (FdI): “Governo emani il decreto per la proroga delle concessioni demaniali ai balneari”

A chiedere che il governo emani al più presto il decreto per la proroga delle concessioni demaniali per i balneari è il deputato Riccardo Zucconi (Fdi), che spiega che si tratta di “un settore composto da 30mila imprese e oltre 100mila addetti, così fortemente colpiti dalla direttiva europea Bolkestein che li abbandona all’incertezza e che con una legge dello Stato dello scorso anno ci si e’ impegnati a risolvere“.

“Siamo insoddisfatti della risposta del ministro dei trasporti – dice Zucconi, riferendosi al question time di ieri (29 gennaio, ndr) – perché quello che non si dice è che il decreto del presidente del Consiglio dei ministri era uno dei passaggi indicati per evitare una procedura di infrazione dell’Europa. Non solo manca questo decreto, ma addirittura c’è una sentenza del consiglio di Stato che dichiara nulla la proroga. Il sospetto è che il governo sia o succube della volontà dei Cinque Stelle che non hanno mai voluto questa proroga, oppure che eviti di assumersi le proprie responsabilità. Gentiloni, commissario europeo all’Economia, è del Pd, il ministro competente dei Trasporti De Micheli è del Pd, il ministro al Turismo adesso è Franceschini, sempre del Pd: quindi le responsabilità sono precise”.

“Questa incertezza normativa – conclude – sta causando la paralisi dell’intero settore e una confusione amministrativa nell’applicazione della nuova durata delle concessioni in essere“.