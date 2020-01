Da Forza Italia in Versilia un esodo verso Fratelli d’Italia

Si è svolta questa mattina (31 gennaio) al Gran Caffè Margherita, sotto la guida dell’onorevole FdI Riccardo Zucconi la conferenza stampa di presentazione di nuove, importanti adesioni al gruppo Fratelli d’Italia di Viareggio, sempre più coeso e determinato in vista delle elezioni amministrative del prossimo maggio.

“Abbiamo un partito ben radicato sul territorio, che è cresciuto anno dopo anno e oggi ha un peso determinate nella scena politica nazionale – afferma Zucconi – Quelle di Viareggio saranno elezioni fondamentali, perchè la città potrà finalmente ripartire dopo oltre trent’anni di dissesto e mala politica. Il centrodestra, e su questo non ci sono dubbi, correrà compatto; certo ognuno avrà il suo programma e i suoi contenuti, ma gli intenti saranno comuni”.

“Fratelli d’Italia, che già aveva un gruppo unito e compatto, vanta oggi nuove, importanti adesioni di ex forzisti che oggi non si riconoscono più nel vecchio partito di appartenenza: parlo in primis di Marco Dondolini, ex coordinatore comunale di FI, che ho il piacere oggi di presentare come nuovo membro di FdI insieme agli esponenti della sua segreteria Massimo Niccolai, Vitantonio Raso, Laura Domenici, Elisabetta Ramacciotti, e ad altri ex forzisti per un totale di circa quindici persone”. A parlare Massimiliano Simoni, responsabile nazionale dello spettacolo e del teatro di Fratelli d’Italia e membro del coordinamento regionale del partito: “Abbiamo un bel gruppo, oltre trenta persone divise in dipartimenti che hanno già messo in moto le macchine, mentre io, Marco Dondolini, Carlo Alberto Tofanelli e Massimo Niccolai faremo parte del direttivo. Insomma – dice Simoni – sono sicuro che per Del Ghingaro non sarà una passeggiata, nel vero senso della parola: per lui è sempre esistito solo il salotto buono di Viareggio, da illuminare e abbellire, mentre noi vogliamo partire dalle periferie e dai quartieri dove i bisogni e le necessità sono reali e impellenti, non a caso la nostra prima riunione abbiamo deciso di farla al Varignano, un quartiere in questi anni totalmente abbandonato dall’amministrazione comunale. A breve inaugureremo anche la nostra sede in via Matteotti 180, che sarà un punto di riferimento per tutti i viareggini”.

“Sono onorato – continua Marco Dondolini, da oggi membro effettivo di Fdi di Viareggio – di far parte di questo gruppo, un gruppo di centrodestra dove finalmente posso sentirmi a casa. Non rinnego i miei anni in Forza Italia e anzi colgo l’occasione per ringraziare e salutare tutti gli amici e i colleghi con i quali ho condiviso un percorso importante. Oggi però è giunto il momento di continuare questo percorso politico là dove si rispecchiano i miei valori e i miei ideali, un posto a Destra che non lascia spazio a dubbi o equivoci. La campagna elettorale è già iniziata – conclude – e noi siamo pronti a correre insieme a tutte le forze di centrodestra, per dare a Viareggio l’occasione di rinascere. Se lo merita”.