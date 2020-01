Eco scuola, torna l’iniziativa M5s per migliorare l’ambiente

Il Movimento 5 Stelle di Lucca, promuove e porta a conoscenza di dirigenti scolastici, insegnanti e genitori del territorio l’iniziativa Facciamo Eco Scuola.

“Dopo il successo dell’edizione 2018, nata da una proposta dei portavoce regionali del Movimento 5 Stelle, anche quest’anno le restituzioni volontarie degli stipendi dei portavoce nazionali – si legge in una nota del M5s – saranno destinate alle scuole pubbliche del Paese. La somma accantonata per l’iniziativa ammonta complessivamente a oltre 3 milioni di euro, provenienti dalla rinuncia di parte delle indennità e rimborsi previsti per i portavoce”.

A differenza della scorsa edizione, all’iniziativa Facciamo Eco Scuola, possono partecipare le scuole pubbliche primarie e secondarie di primo e secondo grado situate in tutte le Regioni italiane.

Le somme dovranno essere impegnate per finanziare idee-progetto che promuovano la sostenibilità e l’educazione ambientale.

I progetti dovranno contenere almeno una delle seguenti finalità.

Riduzione dell’impronta ecologica per l’efficientamento energetico e fonti rinnovabili (ad esempio installazione d’impianti fotovoltaici e solare termico sui tetti della scuola); riduzione dei rifiuti e/o loro recupero/riciclo/riuso; installazione d’impianti di compostaggio di comunità per scuole; riduzione del consumo e/o recupero dell’acqua; promozione e riutilizzo di prodotti a km zero e riduzione dello spreco alimentare.

Interventi di messa in sicurezza dei locali scolastici con particolare riferimento ad aule, laboratori didattici e palestre, incluse le indagini diagnostiche sugli edifici; rimozione di amianto; opere direttamente finalizzate al superamento o all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Mobilità sostenibile per il trasporto collettivo casa-scuola (acquisto scuolabus) o progetto “bicibus” e “pedibus” allo scopo di incentivare il trasporto sostenibile a piedi o in bicicletta.

Percorsi formativi aventi per oggetto l’educazione ambientale ad esempio l’incremento dell’attuale proposta formativa (se presente) e/o nuovi percorsi formativi condivisi tra il corpo docente e le famiglie.

Rigenerazione degli spazi scolastici come il loro utilizzo per iniziative culturali, sociali e aperte alla comunità; piantumazione e forestazione urbana; realizzazione di orti scolastici.

Giornate per la sostenibilità, ovvero all’aria aperta finalizzati al recupero e alla pulizia partecipata di aree verdi, piazze, aree giochi del proprio quartiere.

Ogni istituto potrà presentare un solo progetto avente una sola delle finalità riportate. Per le prim,e tre il contributo massimo è di 20mila euro, per le altre due di 10mila euro.

“Il MoVimento 5 Stelle – si legge nella nota – intende chiarire che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, nessuna scuola sarà chiamata a partecipare attivamente ad eventi di natura politica, né saranno richieste forme di pubblicizzazione dell’iniziativa da parte delle stesse. Ogni istituto, pertanto, nel rispetto della propria autonomia, potrà presentare l’idea-progetto che sarà valutata ed eventualmente finanziata dal MoVimento”.

“Le somme erogate dovranno intendersi esclusivamente – conclude la nota – come donazioni volontarie finalizzate al raggiungimento degli obiettivi proposti dagli stessi istituti. I progetti da finanziare saranno scelti a seguito di votazioni su base regionale degli iscritti alla piattaforma Rousseau. Attraverso il nostro strumento di democrazia diretta, i cittadini dei singoli territori potranno valutare le migliori proposte da realizzare. Si ricorda che le somme disponibili, risultando nella totale disponibilità dei portavoce, in quanto provenienti da parte delle retribuzioni e dalle indennità loro spettanti, non saranno sottratte ad alcuna finalità pubblica”.

Gli istituti scolastici interessati a partecipare all’iniziativa dovranno inviare richiesta entro il 29 febbraio, compilando, in ogni sua parte il form a questo link e inviando la documentazione richiesta.

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, si può inviare una mail all’indirizzo facciamoscuola@movimento5stelle.it