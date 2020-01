Frana San Romano e Motrone, interviene nuovamente il gruppo di opposizione di Borgo a Mozzano Orgoglio Comune. “Capiamo – sottolineano i consiglieri – che la frana ha una grossa consistenza e che non troverà soluzione a breve ma, sono anni che la strada per la Cune è in dissesto e non è transitabile, con la conseguenza che ora (causa frana), due paesi sono isolati poiché privi di una viabilità alternativa, nonostante le sinergie ‘sbandierate’ dal primo cittadino che avrebbero dovuto concentrarsi nel ripristinarla e da tempo, infatti, gli abitanti di San Romano e Motrone è dal 2018 che chiedono un intervento al riguardo per evitare situazioni simili”.

“La loro segnalazione – proseguono – è risultata inascoltata ed ora nel 2020, usufruiscono di una strada alternativa, se così si può chiamare, transitabile solo e con difficoltà dai fuoristrada e da trattori, inoltre sembra sia arrivata una nuova ordinanza agli abitanti che potranno passare in quella principale sono in determinati orari. Vi è quindi un forte disagio causato in primis da un disinteressamento da parte dell’amministrazione e la cosa che più ci meraviglia è che il sindaco da più di un anno è anche il presidente dell’Unione dei Comuni Mediavalle, ente che ha in carico la manutenzione se non ristrutturazione della strada”.