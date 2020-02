Siamo Lucca incontra i cittadini alla pasticceria Stella

Riparte Un caffè con SiAmoLucca, la serie di incontri sul territorio organizzati dalla lista civica di opposizione nel Comune capoluogo.

L’appuntamento è per giovedì (6 febbraio) dalle 18 in poi alla pasticceria Stella di S.Anna.

“Dopo Ponte a Moriano e il Piaggione, la scelta stavolta è di essere presenti in uno dei quartieri più popolosi per ascoltare dalla voce dei residenti i principali problemi – si legge in una nota – che poi sottoporremo all’attenzione dell’amministrazione. Ribadiamo come il nostro dovere sia quello di essere sempre in costante contatto con il territorio, non soltanto quando ci sono le elezioni. È la cosa che ci contraddistingue, e che vogliamo sviluppare sempre di più. Ci troviamo esattamente alla metà del mandato, e ci pare doveroso raccogliere le istanze dei cittadini”. Saranno presenti al Caffè con SiAmoLucca una delegazione dei consiglieri comunali e del direttivo della lista civica.