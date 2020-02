Colucci: “Lucca intitoli una piazza o una via a Bettino Craxi”

Una piazza o una strada da intitolare a Bettino Craxi a Lucca. E’ la richiesta che, a nome di socialisti provenienti da esperienze diverse e autorevoli, che si sono riuniti assieme ieri sera (3 febbraio) per ricordare il segretario del Psi, scomparso venti anni or sono, fa Francesco Colucci.

“Chiedono uniti che sia rivalutata la figura storica di Bettino, come politico, statista e uomo di governo – si sottolinea – e che nel ricordo della sua vita sia a lui dedicata una piazza a Lucca e/o una via, anche in altri Comuni della Provincia“.

“Chiedono altresì – spiega Colucci – che nell’attuale momento storico dove i Diritti degli Italiani, frutto di epocali battaglie politiche e referendarie, sono sempre più a rischio, sia ricordato con una Via o una Piazza, anche Marco Pannella, leader storico dei Radicali e alfiere della conquista e della difesa dei diritti”.

“Ricordare alle nuove generazioni due eccellenti difensori della dignità umana, dell’Italia e dell’Europa dei popoli, come Bettino e Marco – dice – è la migliore risposta a chi, nel nome di un bieco giustizialismo, vuole riportare indietro di decenni il tessuto democratico della nostra Italia”.