Scrutatori a Capannori, via alle domande

Coloro che sono già iscritti all’albo degli scrutatori del Comune di Capannori interessati a dare la loro disponibilità a svolgere l’attività di scrutatore per il referendum costituzionale per la riduzione del numero di parlamentari che si terrà il prossimo 29 marzo devono compilare l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune alla pagina Servizi demografici-elettorale.

Il modulo dovrà essere inviato entro il 26 febbraio all’indirizzo mail elettorale@comune.capannori.lu.it o alla PEC pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it. In alternativa può essere consegnato a mano presso l’Urp. Come negli anni precedenti nella nomina degli scrutatori (saranno in totale 156) verrà data la precedenza ai disoccupati .