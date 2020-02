Galletti (M5S): “Scongiurato commissariamento della Camera di commercio di Lucca”

“Accolgo come una buona notizia per la Toscana lo stralcio dal decreto Milleproroghe dell’emendamento che di fatto commissariava le Camere di commercio di Pisa, Lucca e Massa Carrara”. Ad annunciarlo è Irene Galletti, vicepresidente della seconda commissione in Regione Toscana e candidata presidente per il MoVimento 5 Stelle.

“Da tre anni seguo la vicenda insieme ai colleghi delle altre regioni e ai parlamentari, presentando atti e portando al governo le istanze delle Camere e delle associazioni di categoria del nostro territorio regionale – spiega l’esponente grillina -. In Toscana questo accorpamento poteva risultare in un grave problema per le aziende: bisogna certamente seguire i principi del risparmio e dell’efficienza degli enti pubblici, ma questo non a spese dei servizio al territorio. Le Camere sono un ente di riferimento al quale deve essere garantito di poter lavorare nel pieno delle loro funzioni, con un ricambio adeguato del personale e gli strumenti necessari”.