Panchina “rainbow” contro l’omofobia: secco no di Forza Nuova

“Dissentiamo fortemente da queste politiche volute per distogliere i cittadini dai veri problemi, in una città bersagliata da rapinatori violenti ed in mano a spacciatori di droga magrebini come testimoniano le cronache di tutti i giorni”. Questo il commento di Forza Nuova Lucca in merito alla mozione approvata ieri sera (4 febbraio) in Consiglio comunale per apporre in centro storico una panchina color arcobaleno come simbolo contro la violenza e l’omofobia.

“Il sindaco di Lucca – si legge in una nota del movimento di estrema destra – bene farebbe invece a promuovere una panchina coi colori della bandiera nazionale, per ricordare i diritti negati agli italiani senza lavoro, senza assistenza sanitaria e privi di sicurezza solo ad uscire di casa, dimenticati dal politically correct che ci inonda di falsità e cede alle pressioni di associazioni contro la tradizione, che cercano un premio di visibiltà per i voti che hanno concesso all’attuale amministrazione”.