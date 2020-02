Rifiuti, l’opposizione attacca: “Multe raddoppiate a causa di un sistema fallimentare”

Il sistema di raccolta dei rifiuti promosso dall’amministrazione ha comportato un aumento delle multe ai cittadini. È questa la denuncia dei consiglieri di opposizione Serena Borselli, Cristina Consani, Simona Testaferrata, Alessandro Di Vito, Marco Martinelli, Remo Santini e Enrico Torrini.

“Nel giro di un anno – spiegano i consiglieri – le multe per abbandono di rifiuti e violazioni delle ordinanze sul porta a porta nel comune di Lucca sono raddoppiate: un dato clamoroso, che testimonia il completo fallimento dell’amministrazione nel settore ambientale. Ciò che tutti vediamo sul nostro territorio, viene dunque confermato dai dati della polizia municipale, secondo i quali le sanzioni hanno superato nel 2019 la quota di 800, mentre nel 2018 i verbali erano stati quasi la metà – attacca ancora l’opposizione -. Da sette anni e mezzo a questa parte, è del tutto evidente che la giunta Tambellini non è riuscita a risolvere il problema, anzi con le scelte adottate ha peggiorato notevolmente la situazione”.

I consiglieri comunali sottolineano poi come non siano cambiate le forze in campo. L’aumento esponenziale delle multe infatti, secondo l’opposizione, non corrisponde ad un incremento del numero di agenti che svolgono i controlli. “Tutto ciò a conferma che si sono proprio moltiplicati i casi di scorretto conferimento dei rifiuti – sottolinea ancora la nota -. Facile dare sempre la colpa ai cittadini, ma (al netto degli episodi di inciviltà) se gli utenti non vengono messi in grado di poter usufruire di un servizio all’altezza, e di politiche che davvero risolvano i problemi, la situazione è destinata a peggiorare sempre di più”.

I consiglieri inquadrano i dati proprio nel momento in cui si annuncia un’altra rivoluzione. “Nel centro storico partirà il nuovo sistema di raccolta con le isole fuori terra, con oltre un anno di ritardo rispetto a quanto annunciato dall’assessore Raspini – conclude la nota dell’opposizione – a conferma che, come denunciavamo da tempo, la raccolta a filo strada non funzionava. Vedremo cosa succederà da fine mese. Ma certo è che tra il raddoppio delle multe per abbandono dei rifiuti su tutto il territorio comunale, il flop dello spazzamento delle strade e i disservizi imputati da Sistema ambiente e che spesso vengono segnalati dai cittadini, il voto sulle politiche dei rifiuti che si merita questa amministrazione non puo’ che essere insufficiente”.