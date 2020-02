Calo imprese, Montemagni (Lega): “Per le aziende lucchesi benefici col voto di maggio”

I dati elaborati dall’ufficio Studi e statistica della Camera di Commercio di Lucca registrano un calo delle imprese, in particolare nel settore dell’edilizia e dell’artigianato mentre vedono numeri in crescita per le imprese guidate da stranieri. Sulla questione interviene la capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni.

“Purtroppo – afferma la consigliera regionale – questi dati fotografano una situazione tutt’altro che rosea per le imprese della zona. Un calo che magari qualcuno potrebbe ritenere fisiologico ma che, in realtà, nasconde l’inevitabile crearsi di problemi a tante famiglie lucchesi, visto che sono state oltre 160 le aziende costrette a chiudere la propria attività nel 2019″.

“A soffrire maggiormente – precisa l’esponente leghista – il settore artigiano e quello delle costruzioni, ma pure altri comparti non stanno vivendo un periodo certamente florido. In controtendenza, invece il numero di società guidate da stranieri che hanno superato il significativo tetto delle quattromila unità. Insomma -insiste Montemagni – un quadro che, pur se in linea con quello nazionale, certo non ci porta a gioire, ma anzi ad un’attenta riflessione che auspichiamo venga fatta anche da chi amministra Provincia e Regione. Fortunatamente – conclude la consigliera – a maggio si vota e siamo certi che pure le aziende lucchesi ne trarranno solo tangibili benefici”.