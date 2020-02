Il consigliere regionale Gabriele Bianchi lascia il Movimento Cinque Stelle

Il consigliere regionale lucchese Gabriele Bianchi lascia il Movimento Cinque Stelle. Ad annunciarlo la candidato al ruolo di governatore, Irene Galletti.

“Da oggi – dice Galletti – abriele Bianchi non fa più parte del gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle. La sua decisione è ora sottoposta all’attenzione del collegio di garanzia a livello nazionale”.

“Bianchi – prosegue – ha deciso di non far più parte della nuova stagione per il Movimento 5 stelle in Toscana, che sarà caratterizzata da rinnovate battaglie ambientali, dalla valorizzazione delle eccellenze del territorio e dalla grande apertura a tutte le forze positive della Regione, assumendosi le sue responsabilità”.

Gabriele Bianchi, in questa fase politica, aveva cercato di far accogliere al movimento la questione della possibilità delle alleanze in vista delle regionali. Con la sua uscita vede sfumare la possibilità di una riconferma, almeno con il Movimento, in consiglio regionale.