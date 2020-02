Comitato per San Concordio, volantini contro la scuola nel parco

Didattica innovativa, questa mattina (8 febbraio) al Cred di via Sant’Andrea era presente anche il Comitato per San Concordio per contestare la scelta della realizzazione della Scuola nel Parco in via Nottolini.

“C’eravamo anche noi del comitato – dicono i rappresentanti – per far conoscere agli insegnanti il nostro disappunto per la scelta del parco come area destinata alla scuola innovativa. Abbiamo potuto farlo solo con i volantini. Sarebbe davvero “innovativo” dedicare ogni sforzo per maturare la cultura civile con gesti concreti e scelte politiche coerenti. Al contrario ogni incontro ci conferma, come quello di oggi, che dopo le dichiarazioni di intenti nessuno ha veramente a cuore la cura del patrimonio ambientale“.

“Il cinismo collettivo è davvero la cifra della classe dirigente – prosegue il comitato – che dimentica quali siano gli elementi primari della nostra civiltà. Garantire questi valori sarebbe davvero la didattica innovativa per la crescita delle nuove generazioni. Pensiamo che si debba andare oltre la soglia della mera testimonianza, e chiedere alle istituzioni educative e di formazione un impegno serio che indichi una chiara inversione di tendenza per questo fallimentare modello di sviluppo”.-