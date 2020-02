Tribunale obsoleto, l’opposizione: “Serve nuova cittadella giudiziaria”

“E’ fondamentale realizzare una moderna ed efficiente cittadella giudiziaria”. Lo dichiarano i consiglieri comunali di centrodestra Marco Martinelli, Simona Testaferrata, Serena Borselli, Cristina Consani, Alessandro Di Vito, Remo Santini e Enrico Torrini.

“L’attuale sede del palazzo di giustizia di Via Galli Tassi, così come il palazzo in via Carrara che attualmente ospita il giudice di pace – spiegano gli esponenti – non sono più adeguati alle esigenze. Deve essere un monito per chi amministra questa città la relazione sull’amministrazione della giustizia per il 2019 del presidente del tribunale di Lucca, Valentino Pezzuti, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2020 che metteva in evidenza tra l’altro questa problematica”.

Secondo i consiglieri è necessario che il Comune di Lucca si adoperi fin da subito di concerto con il ministero della giustizia per trovare una nuova collocazione. “Il momento è ora – aggiungono – visto che in Comune è aperta la discussione sulla destinazione d’uso di contenitori importanti della città come ad esempio la Manifattura Tabacchi, e visto che siamo nella fase di redazione del piano operativo. Si convochi quanto prima la commissione competente, e si lavori affinché si possa dotare Lucca di una nuova e moderna cittadella giudiziaria”.