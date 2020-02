Colucci: “Renzi capolista per Italia Viva a Lucca? Un’ottima notizia”

A Roma durante l’assemblea nazionale di Italia Viva si sono sprecati i “rumors” su un Renzi intenzionato a fare da capolista in tre province toscane a sostegno del candidato presidente della Toscana, Eugenio Giani.

Una notizia che fa piacere a Francesco Colucci, dei riformisti toscani a sostegno di Italia Viva che si augura che a Lucca sia capolista Renzi. “Una nuova prova del coraggio e della determinazione di Matteo Renzi in politica”, afferma.

“Mettere la faccia per guidare le sue ancor scarse truppe alla battaglia campale della Toscana, dove si giocheranno i destini di Italia Viva, è un atto generoso ma anche di grande acume politico. In Toscana molti autorevoli renziani sono rimasti nell’oscurità del Pd, essi saranno i nostri più feroci competitor alle elezioni perché ci abbeveriamo alla stessa fonte: se cresciamo noi diminuisce la loro forza elettorale”.

“L’elettorato di discendenza comunista se tradisce il Pd lo fa per Salvini, l’elettorato della Margherita, di Forza Italia, la sinistra moderata, riformista e liberale è il nostro obiettivo – aggiunge -, lo stesso elettorato degli ex-renziani rimasti al coperto, nel Pd. Condividiamo e speriamo vivamente in una candidatura di Matteo Renzi Capolista di Italia Viva a sostegno di Eugenio Giani, nel Collegio Provinciale di Lucca per essere un riferimento per tutta la società lucchese e anche per ridimensionare, a vantaggio di Italia Viva, lo spazio elettorale del potente ex-renziano, Marcucci, presidente del Gruppo Pd al Senato”.