Lega, successo per la gazebata contro la sanatoria sui migranti

Grande successo della Lega per la gazebata contro la sanatoria sui migranti su cui il governo a guida Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle sta lavorando. “La sinistra – si legge nella nota della Lega – ha in programma la regolarizzazione di quasi 700mila immigrati presenti nel nostro Paese, di cui 34mila irregolari presenti nella nostra regione che potrebbero beneficiare di questo provvedimento”.

A commentare l’iniziativa che ha mobilitato il partito in tutto il territorio provinciale è il commissario Andrea Recaldin. “Sono molto soddisfatto del risultato ottenuto con questo primo appuntamento del fine settimana. Il partito ha organizzato una serie di importanti eventi che ci vedranno impegnati su tutta la provincia nei prossimi mesi; dalla Garfagnana alla costa della Versilia passando per la piana di Lucca e Capannori siamo stati presenti e vicini ai nostri concittadini ed elettori. Il mio ringraziamento va ovviamente a tutti i nostri militanti, sostenitori, consiglieri comunali ed assessori che si sono impegnati in questa due giorni con particolare soddisfazione per il gazebo organizzato a Lucca città”.

“Il prossimo fine settimana puntiamo a fare ancora di più -conclude Recaldin-: il 15 e 16 febbraio partirà la campagna tesseramento per raccogliere le adesioni al nostro partito. In Toscana e nella nostra provincia c’è voglia di cambiamento, invitiamo tutti coloro che vogliono essere parte attiva in questa importantissima sfida per il nostro territorio di iscriversi alla Lega per voltare pagina e scrivere insieme una nuova storia per la Toscana e per Lucca”.