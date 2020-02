Montemagni (Lega): “Spaccio nei boschi, va arginato il fenomeno”

Spaccio nei boschi, va alla carica la consigliera regionale della Lega, Elisa Montemagni, puntando il dito contro il centrosinistra e la Regione Toscana.

“Purtroppo è risaputo – afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega – che i boschi della provincia di Lucca siano ormai diventati sempre più una vera e propria centrale dello spaccio; la Regione non favorisce certamente l’adeguato utilizzo per i cittadini di queste aree o similari come ad esempio il Parco di San Rossore, cosa che, invece, noi intendiamo fare, una volta alla guida della Toscana”.

“I recenti arresti operati dalle forze dell’ordine, che non finiremo mai di ringraziare per il loro operato – prosegue il consigliere – testimoniano come i venditori di morte puntino sempre più ad agire nell’ombra ed i luoghi boschivi favoriscono i loro loschi traffici.”

“Occorre, dunque – precisa l’esponente leghista – intensificare i controlli nelle predette aree e quindi mettere parimenti in condizione polizia e carabinieri di poter agire capillarmente con uomini e mezzi adeguati. Con Salvini Ministro dell’Interno – conclude Elisa Montemagni – la lotta alla droga era all’ordine del giorno; ci auguriamo, quindi, che anche l’attuale Governo si adoperi fattivamente e continuativamente per stroncare il traffico di stupefacenti che, anche a Lucca e provincia, è purtroppo ancora florido”.