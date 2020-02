Simonini: “Cambiamo sta con il centrodestra”

Con una nota il coordinatore provinciale di Cambiamo, Simone Simonini, ribadisce l’alleanza in pianta stabile nella coalizione di centrodestra.

“Siamo nel centrodestra, e questo non è deciso a seconda dei territori, bensì dagli accordi tra Toti, Meloni, Salvini e Berlusconi – afferma -. Ribadiamo la nostra piena collaborazione e trasparenza per le elezioni amministrative e regionali, dove il nostro simbolo sarà sempre a fianco degli alleati lega, Fdi e Forza Italia”.

“Sono inutili – aggiunge – tutte le polemiche strumentali di chi, all’interno della coalizione tenta di escludere “Cambiamo!” dalle trattative. Lavoreremo senza indugio per portare il nostro umile contributo per far vincere la coalizione di centrodestra ad ogni tornata elettorale. Consapevoli di un radicamento territoriale che avverrà in maniera sana e lenta, siamo ad oggi soddisfatti dopo due mesi dalla costituzione, di avere in Provincia di Lucca coperte le zone di Garfagnana, Mediavalle, lucca, Piana e Versilia, dove presto annuncieremo il responsabile per le amministrative di Viareggio“.