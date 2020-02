Il presidente Luca Menesini oggi (11 febbraio) a Bruxelles per presentare la Province al Parlamento Europeo.

“Oggi – spiega Menesini che è stato nominato nel consiglio nazionale di Anci – si è tenuta la prima seduta, quella di insediamento. Mi occuperò di temi importanti come ambiente e cambiamento climatico”.

“Con umiltà, voglia di imparare – spiega il sindaco di Capannori – ma anche voglia di dare il mio contributo perché le leggi europee siano sempre più attinenti con la realtà che i cittadini vivono tutti i giorni e che io conosco bene. C’è bisogno di cambiare alcune cose e oggi sono nel luogo in cui le cose si possono cambiare in meglio per tutti, nessuno escluso”.