Elezioni Viareggio, Fratelli d’Italia propone Massimiliano Simoni

La campagna elettorale è ormai iniziata e Fratelli d’Italia Viareggio ribadisce con forza la volontà di correre con un centrodestra unito e compatto, perchè “è con l’unione e non con le divisioni interne che si vincono le elezioni”. Per le amministrative di maggio, il candidato scelto per la corsa è Massimiliano Simoni.

Ma tiene a sottolineare: “Fratelli d’Italia è un partito con una chiara e ben definita linea politica, formato da persone che fanno e amano fare politica. Ecco perché per noi esistono solo candidati politici: quindi a meno che Barbara Paci, che poco conosciamo, non sia proposta dalla Lega o da Forza Italia con le dovute garanzie, noi prendiamo in considerazione solo Alessandro Santini”.

“Tra le fila di Fdi Viareggio invece – continua il partito – è già stato scelto il nome del candidato ritenuto idoneo a correre per le amministrative di maggio e quel nome è Massimiliano Simoni. Siamo coesi e determinati, la nostra forza è frutto di una crescita lenta e costante, che ha saputo negli anni radicarsi nel territorio e conquistare sempre più consensi; la gente crede in noi e ci vota perché siamo l’unico partito che non ha mai tradito i propri elettori. Ecco perché secondo noi il candidato sindaco non potrà essere un civico: perché noi crediamo nella politica e nella gente che la fa ed è giusto che i cittadini abbiano ripagata quella fiducia che dimostrano andando a votare”.

Il documento è stato votato all’unanimità dal direttivo, alla presenza dei circoli riuniti degli iscritti e dei rispettivi presidenti: Marco Dondolini per Viareggio e Carlo Alberto Tofanelli per Torre del Lago.