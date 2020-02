Mare inquinato in Versilia, Montemagni (Lega): “Troppe riunioni senza effetti risolutivi”

Sulla questione dell’inquinamento del mare in Versilia interviene la capogruppo in Consigliore regionale della Lega, Elisa Montemagni, sostenendo come sia necessario trovare una soluzione immediata, senza perdite di tempo, prima che le conseguenze ricadano sui commercianti e i turisti rinuncino ai loro soggiorni estivi: “Come ogni giorno, purtroppo, puntuale come un orologio svizzero, ecco che riparte il solito e fastidioso tira e molla per cercare di risolvere l’atavico problema del mare inquinato in Versilia. L’ipotesi spandenti a mare è rinviata a data da destinarsi ed ecco che l’ineffabile sindaco Alessandro Del Dotto, torna, dunque, alla carica col suo amato peracetico.”

“Insomma – precisa l’esponente leghista -, tanto per cambiare si brancola nel buio ed a farne le spese saranno, inevitabilmente, gli operatori commerciali ed i turisti. In questa storia – sottolinea la rappresentante del Carroccio – quello che non mancano sono le riunioni che vengono continuamente convocate per poi, però, non sortire alcun effetto risolutivo. A prescindere, quindi, dall’ampia discussione di questi giorni sulla tassa di soggiorno – conclude mestamente Elisa Montemagni – attenzione al fatto che, a lunga andare, i reiterati divieti di balneazione non spingano i villeggianti a non soggiornare più dalle nostre parti, risolvendo così il problema relativo alla citata gabella”.