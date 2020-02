Viabilità di Fondovalle, Giannoni: “Troppi incidenti. Urgenti gli interventi”

La questione sulla sicurezza della viabilità di Fondovalle finisce in consiglio provinciale con un’interrogazione presentata da Riccardo Giannoni, capogruppo di Alternativa civica centrodestra. Sarà discussa nella prossima seduta prevista per lunedì (24 febbraio).

“La viabilità cosiddetta di Fondovalle che collega la Piana di Lucca a Castelnuovo Garfagnana è teatro – spiega Giannoni – di incidenti stradali anche gravi, pressoché quotidiani. In particolare il tratto che più preoccupa è quello tra il Ponte di Campia e Castelnuovo. Un pessimo stato di manutenzione ordinaria, una scarsa illuminazione, una segnaletica orizzontale insufficiente e inadeguata ed una non corretta regimazione delle acque che nel caso di pioggia rendono la situazione ancora più pericolosa”.

“Questo lo stato in cui si trovano – sottolinea il consigliere provinciale Giannoni – ampi tratti di quella arteria, che, lo ricordo, è di fondamentale importanza per la nostra Provincia essendo percorsa da numerosissimi pendolari, dalle merci da e per la Garfagnana e rappresentando, di fatto, la principale porta di accesso anche dal punto di vista turistico a questa parte del nostro territorio”.

“È necessario – conclude – che si predispongano interventi urgenti, se necessario anche con fondi della Regione Toscana, in modo da ripristinare un livello di sicurezza decoroso di quella strada. Per questo motivo ho ritenuto doveroso presentare un’interrogazione che verrà discussa nella prossima seduta del consiglio provinciale”.