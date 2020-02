Lega, Matteo Salvini torna in Versilia

Matteo Salvini torna in provincia di Lucca. Il leader della Lega sarà sabato (22 febbraio) alle 16,30, a Viareggio, per inaugurare la nuova sede viareggina del partito, in via Garibaldi a Torre del Lago Puccini.

A seguire, il leader leghista si sposterà nella vicina piazza del Popolo, dove, presso un gazebo, incontrerà i cittadini. La tappa toscana fa parte di un lungo, intenso e partecipato tour per l’Italia che sta portando Salvini in molte località da Nord a Sud della penisola. Ad accompagnare il “capitano” durante l’appuntamento versiliese, saranno, tra gli altri, il commissario regionale Daniele Belotti e quello provinciale Andrea Recaldin.