Regionali, a Lucca il candidato presidente Giani

Passa anche da Lucca la campagna elettorale di Eugenio Giani, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione. Il presidente del Consiglio regionale uscente incontrerà simpatizzanti e sostenitori domenica (23 febbraio) nella Sala Tobino di Palazzo Ducale. L’inizio dell’incontro è per le 21,15. Una visita che arriva in un momento decisivo in vista dello scioglimento degli ultimi nodi prima della presentazione ufficiale delle candidature nelle liste.

Intanto ci si sta muovendo anche sul fronte del centrodestra. Soltanto ieri il senatore Massimo Mallegni, durante un incontro a Bagni di Lucca, ha annunciato la sua disponibilità a candidarsi alla presidenza della Regione.